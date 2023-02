POCO C55: svelati ufficialmente il design e la data di lancio (Di lunedì 20 febbraio 2023) POCO ha di recente annunciato il suo nuovo entry-level POCO C55, e adesso l’azienda ha rivelato in via ufficiale il design e la data di lancio, ovvero il 21 febbraio alle ore 12.00 (ora locale). Infatti, nella giornata di domani il device sarà lanciato in India e venduto tramite Flipkart. I teaser rivelano che il prossimo dispositivo disporrà di un pannello posteriore di colorazione Green (non è escluso che potrebbero esserci più opzioni di colore) con un ampio modulo fotografico di forma rettangolare che copre la larghezza dello smartphone. Il device ospiterà due telecamere, un flash LED, un lettore di impronte digitali e sfoggia anche il logo POCO. Stiamo guardando il modello di colore verde qui, ma potrebbero esserci più opzioni di colore. Tuttavia, POCO non ha ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)ha di recente annunciato il suo nuovo entry-levelC55, e adesso l’azienda ha rivelato in via ufficiale ile ladi, ovvero il 21 febbraio alle ore 12.00 (ora locale). Infatti, nella giornata di domani il device sarà lanciato in India e venduto tramite Flipkart. I teaser rivelano che il prossimo dispositivo disporrà di un pannello posteriore di colorazione Green (non è escluso che potrebbero esserci più opzioni di colore) con un ampio modulo fotografico di forma rettangolare che copre la larghezza dello smartphone. Il device ospiterà due telecamere, un flash LED, un lettore di impronte digitali e sfoggia anche il logo. Stiamo guardando il modello di colore verde qui, ma potrebbero esserci più opzioni di colore. Tuttavia,non ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PuntoCellulare : Poco preannuncia l'arrivo del nuovo smartphone Poco C55 il prossimo 21 febbraio in India. Il telefono avrà una cove… - techbox0 : Poco c55, iPhone 15 type c, Oppo Reno 10 camera, Xiaomi 13 ultra, miui14 india rollout, Redmi a2 ????,… - AMKHOKHAR3 : POCO C55 Lunch in 21St Feb 2023 #POCOC55 #stufflistingsarmy @stufflistings - ttoday_it : Poco C55 anticipato ufficialmente: sarà un rebrand del Redmi 12C #poco #POCOC55 ?? Info qui… - MiuiBlog : Poco C55 anticipato ufficialmente: sarà un rebrand del Redmi 12C #poco #POCOC55 ?? Info qui… -