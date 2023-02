PNRR, investimento M4C1 3.2 ‘Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e Laboratori’. Sollecito ai dirigenti scolastici e la guida (Di lunedì 20 febbraio 2023) E’ di queste ore il Sollecito del Ministero dell’Istruzione e del Merito inoltrato alle Istituzioni scolastiche beneficiarie dell’investimento M4C1 3.2 ‘Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e Laboratori’. Azione 1 ‘ ambienti di apprendimento innovativi. Il Ministero nella nota indirizzata al Dirigente scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, fa L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 febbraio 2023) E’ di queste ore ildel Ministero dell’Istruzione e del Merito inoltrato alle Istituzioni scolastiche beneficiarie dell’3.24.0:di. Azione 1 ‘diinnovativi. Il Ministero nella nota indirizzata al Dirigente scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, fa L'articolo .

