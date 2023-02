Plusvalenze Juventus, il ministro dello sport Abodi: “Serve rispetto” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Bisogna tener conto di una parola che spesso viene trascurata, ovvero ‘rispetto’: rispetto delle sentenze, della valutazioni che andranno fatte, il rispetto dell’indipendenza dei giudici, il rispetto di chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana”. Queste le parole del ministro dello sport Andrea Abodi sul caso Plusvalenze che vede coinvolta la Juventus, e che fin qui ha portato a 15 punti di penalizzazione nel campionato di Serie A in corso. “Io come ministro dello sport attendo – ha detto Abodi a margine della visita al cantiere del Viola Park, questa mattina ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Bisogna tener conto di una parola che spesso viene trascurata, ovvero ‘’:delle sentenze, della valutazioni che andranno fatte, ildell’indipendenza dei giudici, ildi chi paga tutto e magari non compra un calciatore e quindi magari vede i suoi obiettivi di campionato pregiudicati per una scelta sana”. Queste le parole delAndreasul casoche vede coinvolta la, e che fin qui ha portato a 15 punti di penalizzazione nel campionato di Serie A in corso. “Io comeattendo – ha dettoa margine della visita al cantiere del Viola Park, questa mattina ...

