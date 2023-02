«Più anni sulla stessa panchina di Ferguson. E continuo» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il racconto della propria esperienza di Gigi Fresco, allenatore della Virtus Verona in Serie C. Tutti i dettagli C’è una storia incredibile in Serie C. É quella che racconta su La Gazzetta dello Sport Gigi Fresco, da 42 anni sulla panchina della Virtus Verona. Più longevi di lui al mondo ci sono stati solo due tecnici: Guy Roux dell’Auxerre (44 stagioni) e Willie Maley del Celtic (43). Ferguson – «Ferguson mi piace molto, sarei felice di conoscerlo un giorno. Comunque l’ho quasi doppiato, la mia storia somiglia più al tecnico dell’Auxerre. A 12 anni guidavo i bambini di 8, a 15 ero l’allenatore ufficiale dei Pulcini. La Virtus è nata nel 1921, ha fatto 50 anni senza di me e 50 con me. Nell’88 ho preso il patentino per allenare in D, nel 2011 ho fatto anche il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il racconto della propria esperienza di Gigi Fresco, allenatore della Virtus Verona in Serie C. Tutti i dettagli C’è una storia incredibile in Serie C. É quella che racconta su La Gazzetta dello Sport Gigi Fresco, da 42della Virtus Verona. Più longevi di lui al mondo ci sono stati solo due tecnici: Guy Roux dell’Auxerre (44 stagioni) e Willie Maley del Celtic (43).– «mi piace molto, sarei felice di conoscerlo un giorno. Comunque l’ho quasi doppiato, la mia storia somiglia più al tecnico dell’Auxerre. A 12guidavo i bambini di 8, a 15 ero l’allenatore ufficiale dei Pulcini. La Virtus è nata nel 1921, ha fatto 50senza di me e 50 con me. Nell’88 ho preso il patentino per allenare in D, nel 2011 ho fatto anche il ...

