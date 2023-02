Pistocchi: “Juve e milanesi sempre in prima pagina, c’è un motivo. Situazione calcio italiano tragica, solo il Napoli…” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Maurizio Pistocchi. Tra i vari temi toccati, si è parlato del Napoli e della poca visibilità offerta da TV e giornali alla squadra di Luciano Spalletti: “Gli azzurri vengono snobbati dai media nazionali, poche volte vedo una prima pagina sul Napoli“. “Il sistema calcio parla sempre L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto il giornalista Maurizio. Tra i vari temi toccati, si è parlato del Napoli e della poca visibilità offerta da TV e giornali alla squadra di Luciano Spalletti: “Gli azzurri vengono snobbati dai media nazionali, poche volte vedo unasul Napoli“. “Il sistemaparlaL'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PastoreAdirato : @MarinaJu4ever Ricorda che gli odiatori sono stati allontanati, sia da Sky (Adani) sia da Mediaset (Pistocchi). Un… - NinoPiccioli : @g_costagliola @massimozampini @realvarriale 1-zampini non ha bisogno di essere difeso da me 2-nessuno ha esaltato… - Fede_Spera86 : @realvarriale Ma lei e i vari ziliani e pistocchi vi rendete conto che ogni 2 tweet, 3 sono sulla Juve? Inoltre, Li… - MateraSabino : @pisto_gol Sig. Pistocchi secondo lei quale potrebbe essere l’allenatore giusto per la Juve del futuro? - MarcoSporticx : @pisto_gol @amazonprimenow Signor Pistocchi lei sostiene che bisogna sempre dire la verità, appunto diciamola, perc… -