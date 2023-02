“Pippo Baudo sta male”, le lacrime di Balestrieri in tv. Cosa è successo (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene”. Con queste parole, Pippo Baudo ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. A contattare Baudo è stato Il Messaggero. A lanciare l’allarme sul fatto che lo storico conduttore Rai non sta bene, è stato Pippo Balestrieri, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, che in un’intervista a ItaliaSì, si è commosso rivelando che “Pippo sta male, credo”. Parole che hanno suscitato grande emozione sia in tv che sul web. “Tranquilli”, ha detto Baudo, “non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio”. Il conduttore di 86 ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Il mio nome è. E sto bene”. Con queste parole,ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. A contattareè stato Il Messaggero. A lanciare l’allarme sul fatto che lo storico conduttore Rai non sta bene, è stato, storico direttore di palco del Festival di Sanremo, che in un’intervista a ItaliaSì, si è commosso rivelando che “sta, credo”. Parole che hanno suscitato grande emozione sia in tv che sul web. “Tranquilli”, ha detto, “non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio”. Il conduttore di 86 ...

