Pioli vince la Panchina d’Oro con largo margine Inzaghi neanche sul podio

(Di lunedì 20 febbraio 2023), come prevedibile, ha appena ricevuto il premio dellaper la stagione 2021-2022. Nelle votazioni effettuate stamattinanon finisce nemmeno sul. IL PREMIO – Va a Stefanola trentunesima edizione della. L’allenatore del Milan ha ottenuto il riconoscimento per quanto fatto nella stagione 2021-2022 in Serie A. Su quarantasei votanti stamattina in presenza trentatré hanno dato la preferenza per, con Davide Nicola (l’anno scorso alla Salernitana) secondo a quattro voti e Luciano Spalletti (Napoli) terzo a quota tre. Non figura sulSimone, nonostante il secondo posto ottenuto con l’Inter. «Le emozioni si sentono ancora, grazie a tutti ...

AntoVitiello : ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli

La Panchina d'Oro come miglior allenatore della scorsa stagione è stata assegnata a Stefano Pioli, tecnico del Milan Campione D'Italia, che vince con 33 voti a favore. Secondo Davide Nicola con 4 voti ...L'anno dopo arriva il meritato scudetto rossonero, come accennavo in precedenza. Il primo trofeo da allenatore professionista per Stefano Pioli: prima aveva vinto solo un campionato allievi nazionali ...