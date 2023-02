Picchia l’ex e la butta in una buca, poi le brucia casa: arrestato 33enne (Di lunedì 20 febbraio 2023) Prima le liti, poi le botte fino a quando l’ha portata nel bosco e fatta cadere in una buca per tornare a riprenderla in un secondo momento; a seguire gli atti persecutori, finché la vittima ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dell’uomo che è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti. La denuncia della vittima in Polizia Il personale del Commissariato Distaccato di Marino, a seguito di attente e scrupolose indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha dato esecuzione ad una Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale, nei confronti di un 33enne italiano gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti dell’ex fidanzata. La donna, nei giorni scorsi, si è presentata presso gli uffici del locale Commissariato per sporgere denuncia nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Prima le liti, poi le botte fino a quando l’ha portata nel bosco e fatta cadere in unaper tornare a riprenderla in un secondo momento; a seguire gli atti persecutori, finché la vittima ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dell’uomo che è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti. La denuncia della vittima in Polizia Il personale del Commissariato Distaccato di Marino, a seguito di attente e scrupolose indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, ha dato esecuzione ad una Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale, nei confronti di unitaliano gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti delfidanzata. La donna, nei giorni scorsi, si è presentata presso gli uffici del locale Commissariato per sporgere denuncia nei ...

