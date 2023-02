Piano straordinario passaporti, 339mila rilasciati nel 2023 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dall'inizio dell'anno sono stati complessivamente rilasciati 339.040 passaporti, di cui 59.425 solo nella scorsa settimana. In particolare, a gennaio sono stati rilasciati 190.456 documenti, 148.584 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dall'inizio dell'anno sono stati complessivamente339.040, di cui 59.425 solo nella scorsa settimana. In particolare, a gennaio sono stati190.456 documenti, 148.584 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Piano straordinario passaporti, 339mila rilasciati nel 2023 - iconanews : Piano straordinario passaporti, 339mila rilasciati nel 2023 - __deddaa : RT @GiuGiuSanto: Che insieme si può andare lontanissimo Guardami negli occhi come fossimo Complici di un piano rivoluzionario Un amore stra… - GIULIAMIRARCHI4 : RT @Angyricc1: 'che insieme si può andare lontanissimo ,guardami negli occhi come fossimo complici di un piano rivoluzionario un amore stra… - c_iirillo2006 : RT @GiuGiuSanto: Che insieme si può andare lontanissimo Guardami negli occhi come fossimo Complici di un piano rivoluzionario Un amore stra… -