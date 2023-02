Piano Mattei? Italia in sicurezza e… a tutto gas Parla il ministro Pichetto Fratin

Leggi su formiche

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’esigenza di una politica energetica a medio-lungo termine assume un rilievo fondamentale nell’agenda del governo. I riverberi del conflitto in Ucraina hanno riacceso prepotentemente i riflettori su un vulnus storico che scontava il nostro Paese. Ildell’Ambiente e dellaenergetica, Gilberto, in esclusiva a Formiche.net, spiega quali sono le strategie che l’esecutivo intende attuare. Partendo, fra l’altro, da una prospettiva sfidante e al contempo nevralgica per il Paese: “Ci siamo candidati a diventare in pochi anni l’hub energetico del Mediterraneo. Siamo l’unico Paese europeo che può farlo grazie alla sua posizione geografica strategica”., partiamo dall’analisi della direttiva europea sulle case green. Quanto può essere una risorsa in termini di ricadute ...