Peugeot da 130 anni in Italia alla guida del futuro della mobilità (Di lunedì 20 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Il primato della prima auto a circolare in Italia è un’ulteriore conferma dello spirito innovatore di Peugeot, nato nel 1810, che ha contribuito allo sviluppo del nostro Paese. Oltre due secoli di storia caratterizzati da tante innovazioni, anche in settori diversi dall’automobile. Dal mondo della moda alla cucina, all’utensileria, ma tanto anche nel mondo delle due e quattro ruote. Come nel caso dell’invenzione della prima auto coupè cabriolet della storia, la Peugeot 402 Eclipse, ma anche l’invenzione del filtro antiparticolato FAP, il primo ibrido Diesel della storia o il rivoluzionario Peugeot i-Cockpit. Solo per citarne alcuni. Una storia quella di Peugeot che lasciò il segno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Il primatoprima auto a circolare inè un’ulteriore conferma dello spirito innovatore di, nato nel 1810, che ha contribuito allo sviluppo del nostro Paese. Oltre due secoli di storia caratterizzati da tante innovazioni, anche in settori diversi dall’automobile. Dal mondomodacucina, all’utensileria, ma tanto anche nel mondo delle due e quattro ruote. Come nel caso dell’invenzioneprima auto coupè cabrioletstoria, la402 Eclipse, ma anche l’invenzione del filtro antiparticolato FAP, il primo ibrido Dieselstoria o il rivoluzionarioi-Cockpit. Solo per citarne alcuni. Una storia quella diche lasciò il segno ...

