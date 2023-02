Petrolio: apre in rialzo a New York a 77,31 dollari al barile (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Petrolio apre in rialzo calo a New York, dove le quotazioni guadagnano l'1,27% a 77,31 dollari al barile. . 20 febbraio 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilincalo a New, dove le quotazioni guadagnano l'1,27% a 77,31al. . 20 febbraio 2023

