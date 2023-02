Peter Pan & Wendy: prime immagini del nuovo film Disney+ (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ecco per voi le prime immagini del nuovo film live-action prodotto da Disney+, Peter Pan & Wendy. Diretto da David Lowery; sarà disponibile nel corso del 2023. Con attori protagonisti Jude Law, Alexander Molon ed Ever Anderson Dopo il successo ottenuto con il live-action di Aladdin nel 2019 e l’imminente annuncio de La Sirenetta; anche il grande classico Peter Pan & Wendy, si prepara al debutto sulla piattaforma Disney+ nel corso del 2023. Racconto amato da grandi e piccini; la nuova pellicola in produzione già dal 2016, si preannuncia come una versione rivisitata del cartone uscito nel lontano 1953; questa volta avvalendosi di attori in carne e ossa. Solo poco tempo fa, il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ecco per voi ledellive-action prodotto daPan. Diretto da David Lowery; sarà disponibile nel corso del 2023. Con attori protagonisti Jude Law, Alexander Molon ed Ever Anderson Dopo il successo ottenuto con il live-action di Aladdin nel 2019 e l’imminente annuncio de La Sirenetta; anche il grande classicoPan, si prepara al debutto sulla piattaformanel corso del 2023. Racconto amato da grandi e piccini; la nuova pellicola in produzione già dal 2016, si preannuncia come una versione rivisitata del cartone uscito nel lontano 1953; questa volta avvalendosi di attori in carne e ossa. Solo poco tempo fa, il ...

