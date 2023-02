Pesto con basilico bio ritirato dal supermercato: “Sospetta presenza di salmonella”. Qual è il lotto a cui fare attenzione (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Sospetta presenza di salmonella”. Questo il motivo del richiamo del Pesto con basilisco genovese dop senz’aglio biologico ritirato dalla catena di supermercati Esselunga. Il prodotto ritirato da mercoledì 15 febbraio corrisponde al lotto “pr 01/02/2023”, il cui marchio di identificazione dello stabilimento è “It 1184 S CE”, nella confezione da 140 grammi e con data di scadenza 22 febbraio 2023. La comunicazione arriva da una nota del ministero della Salute. Il lotto interessato è stato ritirato da tutti i punti vendita e non si trova più sugli scaffali. Chi lo avesse comprato è caldamente invitato a non consumarlo e a riportarlo al supermercato. Si specifica, inoltre, che il sospetto salmonella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) “di”. Questo il motivo del richiamo delcon basilisco genovese dop senz’aglio biologicodalla catena di supermercati Esselunga. Il prodottoda mercoledì 15 febbraio corrisponde al“pr 01/02/2023”, il cui marchio di identificazione dello stabilimento è “It 1184 S CE”, nella confezione da 140 grammi e con data di scadenza 22 febbraio 2023. La comunicazione arriva da una nota del ministero della Salute. Ilinteressato è statoda tutti i punti vendita e non si trova più sugli scaffali. Chi lo avesse comprato è caldamente invitato a non consumarlo e a riportarlo al. Si specifica, inoltre, che il sospetto...

