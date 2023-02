Peschiera, il comune non ha in carico la gestione dei lampioni pubblici di Via dello Sport e via Ottava Strada a San Felice (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Con riferimento ai 29 punti luce di cui si lamenta il cattivo funzionamento, si informa che ad oggi non appartengono al patrimonio indisponibile del comune di Peschiera Borromeo» Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Con riferimento ai 29 punti luce di cui si lamenta il cattivo funzionamento, si informa che ad oggi non appartengono al patrimonio indisponibile deldiBorromeo»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 7giorni : Peschiera, il Sindaco lancia un appello ai privati per trovare una casa in affitto per la famiglia Jaghl: «Il… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: A Peschiera un tavolo per il problema acqua nel Lago di Garda Le ripercussioni della siccità, confronto tra i soggetti co… - TgrRaiVeneto : A Peschiera un tavolo per il problema acqua nel Lago di Garda Le ripercussioni della siccità, confronto tra i sogge… -