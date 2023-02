"Però non la hanno votata". Belve, la frase con cui Fagnani gela Anna Oxa (Di lunedì 20 febbraio 2023) Anna Oxa adesso spiega tutto. Il suo Sanremo 2023 è stato piuttosto travagliato, interviste mancate, piazzamento nella parte bassa della classifica e green carpet disertato a poche ore dal via della kermesse. E così ospite a Belve in onda su Rai 2, Anna Oxa ha deciso di confessarsi con Francesca Fagnani. La giornalista (che è stata anche co-conduttrice del Festival) ha chiesto alla cantante come mai il messaggio che voleva portare non sia stato capito. “Da chi? La gente è fuori da quella sala”, ha risposto la Oxa, interrotta subito dalla conduttrice che ha ribadito “Però non l'hanno votata”. A quel punto, la Oxa, ridendo, ha affermato che il vero voto è ciò che viene trasmesso al pubblico e non un semplice numero. Poi la Fagnani ha chiesto alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023)Oxa adesso spiega tutto. Il suo Sanremo 2023 è stato piuttosto travagliato, interviste mancate, piazzamento nella parte bassa della classifica e green carpet disertato a poche ore dal via della kermesse. E così ospite ain onda su Rai 2,Oxa ha deciso di confessarsi con Francesca. La giornalista (che è stata anche co-conduttrice del Festival) ha chiesto alla cantante come mai il messaggio che voleva portare non sia stato capito. “Da chi? La gente è fuori da quella sala”, ha risposto la Oxa, interrotta subito dalla conduttrice che ha ribadito “non l'”. A quel punto, la Oxa, ridendo, ha affermato che il vero voto è ciò che viene trasmesso al pubblico e non un semplice numero. Poi laha chiesto alla ...

