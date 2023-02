Perchè Rabiot è indispensabile per la Juve? I dati che non avresti mai pensato di leggere (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Juventus ha vinto contro la Fiorentina in un match che ha confermato ulteriormente l’importanza di Rabiot. Scopriamo il perché. Il match contro la Fiorentina è stato decisamente intenso; la Juventus ha fatto la partita ma i viola non hanno rinunciato a giocare e la partita è stata caratterizzata da diverse situazioni piuttosto elettriche come le proteste di Di Maria e i due gol annullati (uno per parte) per questioni veramente millimetriche. Alla fine i tre punti sono stati conquistati dai bianconeri grazie alla rete, nel primo tempo, di Rabiot; un gol realizzato al termine di una bellissima azione con Di Maria autore di un bellissimo assist. La rete del centrocampista conferma quanto, in questa stagione, il francese sia migliorato dal punto di vista realizzativo portando un contributo ulteriore alla propria ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 febbraio 2023) Lantus ha vinto contro la Fiorentina in un match che ha confermato ulteriormente l’importanza di. Scopriamo il perché. Il match contro la Fiorentina è stato decisamente intenso; lantus ha fatto la partita ma i viola non hanno rinunciato a giocare e la partita è stata caratterizzata da diverse situazioni piuttosto elettriche come le proteste di Di Maria e i due gol annullati (uno per parte) per questioni veramente millimetriche. Alla fine i tre punti sono stati conquistati dai bianconeri grazie alla rete, nel primo tempo, di; un gol realizzato al termine di una bellissima azione con Di Maria autore di un bellissimo assist. La rete del centrocampista conferma quanto, in questa stagione, il francese sia migliorato dal punto di vista realizzativo portando un contributo ulteriore alla propria ...

