Perché nessuno parla delle "riammissioni informali" (e illegali) compiute dall'Italia? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel 2022 l'Italia, per mezzo della figura del Ministro degli interni Piantedosi, ha annunciato che riprenderà le riammissioni informali. Cosa implichi questo termine scivolo è poco chiaro persino agli Italiani, e non è un caso. riammissioni informali o espulsioni illegali? Nel solo 2020 in Italia sono state illegalmente espulse dal territorio italiano circa 1300 persone migranti. Scopro il numero guardando Trieste è bella di notte, un documentario girato seguendo il percorso della rotta balcanica da Stefano Collizzolli, Matteo Calore e Andrea Segre. 1300 persone il cui arrivo doveva essere accompagnato quantomeno dalle legittime procedure di richiesta di asilo, che invece sono state attivamente negate. Nel mentre, in Italia l'attenzione era catalizzata interamente sulle restrizioni e le preoccupazioni ...

