Perché manca il nucleare russo alle sanzioni occidentali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, si è detto insoddisfatto del decimo pacchetto di sanzioni dell’Unione europea e sta facendo pressioni a Bruxelles Perché la lista includa anche l’industria nucleare russa. Il gigante dell’energia nucleare Rosatom è stato spesso oggetto dei tentativi di sanzioni da parte dei Paesi dell’Europa orientale e della stessa Ucraina, ma ogni proposta non ha portato risultati. Anche il presidente ucraino Zelensky si era speso sulla questione, ma le richieste a Ursula von der Leyen non avevano avuto seguito. Landsbergis ha suggerito che esista un modo per aggiungere Rosatom nella lista nera, evidenziando il caso del petrolio. “Capisco le preoccupazioni di alcuni Paesi che hanno contratti con Rosatom e, per quanto riguarda le loro centrali nucleari, è ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, si è detto insoddisfatto del decimo pacchetto didell’Unione europea e sta facendo pressioni a Bruxellesla lista includa anche l’industriarussa. Il gigante dell’energiaRosatom è stato spesso oggetto dei tentativi dida parte dei Paesi dell’Europa orientale e della stessa Ucraina, ma ogni proposta non ha portato risultati. Anche il presidente ucraino Zelensky si era speso sulla questione, ma le richieste a Ursula von der Leyen non avevano avuto seguito. Landsbergis ha suggerito che esista un modo per aggiungere Rosatom nella lista nera, evidenziando il caso del petrolio. “Capisco le preoccupazioni di alcuni Paesi che hanno contratti con Rosatom e, per quanto riguarda le loro centrali nucleari, è ...

