Perché è giusto far finire la follia del Superbonus: Vittorio Feltri definitivo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governo Meloni intende abolire il Superbonus riguardante le ristrutturazioni edili e naturalmente c'è chi protesta, in particolare coloro che lo hanno inventato, cioè i progressisti.L'obolo statale previsto dal partito di Conte e di Letta è notevole, assurdamente alto: il 110 per cento di ogni spesa sostenuta da chi ha sistemato casa propria per renderla migliore. Più che un bonus si tratta di un regalo tra l'altro ingiustificato che va a pesare in misura mostruosa sul debito pubblico nostrano, il più alto del mondo. Ovvio che l'attuale governo, essendo attento a non gonfiare una spesa già rilevante, intenda azzerare un simile onere, quantomeno ridurlo entro limiti ragionevoli. La qual cosa, invece di essere stata accolta dagli applausi anche di chi ebbe l'insana idea di distribuire soldi pubblici a chiunque ristrutturi il proprio appartamento, ha sollevato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governo Meloni intende abolire ilriguardante le ristrutturazioni edili e naturalmente c'è chi protesta, in particolare coloro che lo hanno inventato, cioè i progressisti.L'obolo statale previsto dal partito di Conte e di Letta è notevole, assurdamente alto: il 110 per cento di ogni spesa sostenuta da chi ha sistemato casa propria per renderla migliore. Più che un bonus si tratta di un regalo tra l'altro ingiustificato che va a pesare in misura mostruosa sul debito pubblico nostrano, il più alto del mondo. Ovvio che l'attuale governo, essendo attento a non gonfiare una spesa già rilevante, intenda azzerare un simile onere, quantomeno ridurlo entro limiti ragionevoli. La qual cosa, invece di essere stata accolta dagli applausi anche di chi ebbe l'insana idea di distribuire soldi pubblici a chiunque ristrutturi il proprio appartamento, ha sollevato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “Non è l’uomo giusto per un progetto giovane” Quindi la #Juventus punterà sui giovani Perchè? I media dicono che in… - mirkonicolino : #Kroos a Einfach mal Luppen: 'Perché è giusto che la #UEFA introduca una #NationsLeague di cui nessuno ha bisogno?… - FBiasin : Dopo le polemiche per il fuorigioco di #Lautaro anche quelle per quello di #Vlahovic perché “non si può annullare u… - soleEmaremosso : RT @Cali_Gr: Il perché di questo video? Per mostrare il capolavoro dell’ingiustizia, come diceva Platone, ovvero sembrare giusto senza esse… - vyvy_la : @vincenzab77 @Fabiola63445821 @GiuliaSalemi93 @GrandeFratello Si certo tuteliamola un altro po’, giusto per continu… -