Per Chi Aveva Dubbi: Di Maria, La Moglie e la Maglia della Juventus (Di lunedì 20 febbraio 2023) La Juventus ha postato un'immagine che parla da sola: l'esultanza di Di Maria dopo il gol del 2-0 contro lo Spezia è stata una manifestazione di orgoglio e passione. Ma l'immagine ha anche una storia dietro: tra i commenti al post spicca quello di Jorgelina Cardoso, Moglie del Fideo, che sembra una replica a chi nei mesi scorsi ha messo in Dubbio l'impegno di Di Maria con la Juventus. La sua frase è stata una dichiarazione di fedeltà alla Maglia bianconera: "Nel caso ci fossero dei Dubbi su come difendi la Maglia che indossi!". Di Maria sta dando una risposta decisa e inequivocabile a chiunque abbia osato mettere in discussione la sua dedizione alla causa bianconera. La sua forma fisica e mentale è in costante ...

