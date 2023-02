Per 120 euro lo minaccia di morte: fermato 44enne (Di lunedì 20 febbraio 2023) minaccia di morte una persona per 120 euro: fermato un 44enne di Napoli. A tradirlo i filmati della videosorveglianza minaccia di morte un uomo per 120 euro. Venerdì mattina gli agenti del Commissariato Decumani su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Mezzocannone a Napoli. La segnalazione parlava di una persona rapinata. Giunti sul posto la vittima ha avvicinato i poliziotti ed ha raccontato loro di aver subito una rapina mentre percorreva via Mezzocannone. L’indagato lo avrebbe raggiunto appena imboccata via Sedile di Porto. L’uomo facendo credere di essere armato, avrebbe minacciato la vittima che gli ha consegnato 120 euro. L’uomo poi si sarebbe allontanato in direzione di Corso ... Leggi su puntomagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)diuna persona per 120undi Napoli. A tradirlo i filmati della videosorveglianzadiun uomo per 120. Venerdì mattina gli agenti del Commissariato Decumani su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Mezzocannone a Napoli. La segnalazione parlava di una persona rapinata. Giunti sul posto la vittima ha avvicinato i poliziotti ed ha raccontato loro di aver subito una rapina mentre percorreva via Mezzocannone. L’indagato lo avrebbe raggiunto appena imboccata via Sedile di Porto. L’uomo facendo credere di essere armato, avrebbeto la vittima che gli ha consegnato 120. L’uomo poi si sarebbe allontanato in direzione di Corso ...

