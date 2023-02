Pensione Quota 103: arriva la novità bomba e si può anche chiedere nel 2024 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Com’è noto, con la legge di Bilancio varata dal Governo Meloni sono state prorogate, anche per il 2023, alcune disposizioni riguardanti la possibilità di anticipare l’età pensionabile. Ma ci sono anche altre novità: la Quota 103 si può chiedere anche nel 2024. La Quota 103, interpretata come misura erede dei precedenti trattamenti previdenziali sperimentali denominati Quota 100, Quota 102 e Opzione donna, è sostanzialmente una forma di Pensione anticipata. Quota 103 – ilovetrading.itTale misura permette l’accesso al trattamento pensionistico con 41 anni di contributi versati e 62 anni di età. Se ne è parlato tanto. La novità delle ultime ore riguarda la possibilità di ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 20 febbraio 2023) Com’è noto, con la legge di Bilancio varata dal Governo Meloni sono state prorogate,per il 2023, alcune disposizioni riguardanti la possibilità di anticipare l’età pensionabile. Ma ci sonoaltre: la103 si puònel. La103, interpretata come misura erede dei precedenti trattamenti previdenziali sperimentali denominati100,102 e Opzione donna, è sostanzialmente una forma dianticipata.103 – ilovetrading.itTale misura permette l’accesso al trattamento pensionistico con 41 anni di contributi versati e 62 anni di età. Se ne è parlato tanto. Ladelle ultime ore riguarda la possibilità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CpnMro : RT @Cortez1958: Dal 1.1.2023 si potrebbe andare in pensione con QUOTA 103 ma, NO TU NO. Come tante misure del Governo dei pasticcioni, chi… - orizzontescuola : Quanto si perde con la pensione quota 103 rispetto all’anticipata se mancano 3 mesi? - ppq432 : @INPS_it @MatteoSalucci Ok, punto 1, di rendere possibile la domanda sembra l'abbiate fatto. Bene. Ora, è possibil… - cocchi2a : RT @Cortez1958: Dal 1.1.2023 si potrebbe andare in pensione con QUOTA 103 ma, NO TU NO. Come tante misure del Governo dei pasticcioni, chi… - micheilucia : RT @Cortez1958: Dal 1.1.2023 si potrebbe andare in pensione con QUOTA 103 ma, NO TU NO. Come tante misure del Governo dei pasticcioni, chi… -