Pedro Pascal | da The Mandalorian a The Last of Us | il papà più amato di Hollywood

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Intervista a, l'attore che, in televisione, più si è interrogato sulla paternità: da Thea Theof Us, perché è ilpiùdi. Disi sono accorti quasi tutti dieci anni fa, grazie al personaggio di Oberyn Martell nella serie Il trono di spade: barba ben scolpita, petto che si intravede strategicamente dagli abiti damascati, sguardo che conquista, come direbbe Flynn Ryder in Rapunzel. La "vipera rossa" ha messo l'attore cileno nel radar del pubblico, che da allora lo hasempre di più. Eppureha fatto una gavetta lunghissima, soprattutto in televisione: tra i primi ruoli c'è addirittura una comparsata nella serie cult Buffy ...

Nel castnel ruolo di Joel e Bella Ramsey nel ruolo di Ellie. Gabriel Luna è Tommy, Anna Torv interpreta Tess, l'attrice britannica Nico Parker è Sarah. Murray Bartlett veste i panni di ...Dopo qualche incertezza, ora sembra proprio che la sesta puntata sia riuscita a restituire le sensazioni che i fan storici attendevano di provare da tempo, ispirando elogi sul web pere ...

INTERVISTA di VALENTINA ...Le reazioni dei fan all'ultimo episodio di The Last of Us parlano chiaro: il lavoro fatto da Pedro Pascal e Bella Ramsey viene sempre più apprezzato. NOTIZIA di NICHOLAS MASSA — 20/02/2023