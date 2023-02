(Di lunedì 20 febbraio 2023) "150 mila persone, iscritte al Pd, sono venute a votare e hanno selezionato Bonaccini - Schlein in vista delle Primarie PD di domenica. Un risultato straordinario dipolitica, unico in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carmen21689290 : @aleegriffin03 Grazie , è bellissima l ho letta .non l' 'avevo capita è straordinaria come favola . - rroo2806 : Giudizi erronei sostenuti con straordinaria convinzione e impareggiabile certezza soggettiva, refrattari all'esperi… -

Lo scrive su Twitter il segretario Pd, Enrico. . 20 febbraio 2023"150 mila persone, iscritte al Pd, sono venute a votare e hanno selezionato Bonaccini e Schlein in vista delle primarie Pd di domenica. Un risultato straordinario di partecipazione politica, unico. ...

Pd:Letta, straordinaria partecipazione iscritti, unica in Italia - Politica Agenzia ANSA

Liceo Michelangelo: stamani sit-in degli studenti. “Firenze è antifascista” LA NAZIONE

Firenze, dopo il pestaggio al Michelangiolo, gli studenti protestano fuori dalla scuola, poi assemblea. Renzi: «Perché Meloni non dice niente» Corriere Fiorentino

Aggressione al liceo Michelangiolo di Firenze, è polemica per il silenzio di Meloni. Protesta degli studenti Virgilio Notizie

Meloni: "Il risultato delle regionali rafforza il centrodestra e il governo". Letta: "L'Opa contro il Pd ha f… la Repubblica

"150 mila persone, iscritte al Pd, sono venute a votare e hanno selezionato Bonaccini-Schlein in vista delle Primarie PD di domenica. Un risultato straordinario di partecipazione politica, unico in it ...StatoQuotidiano, 20 febbraio 2023. Si è dimessa Marilisa Magno, nominata commissaria straordinaria del Comune di Foggia con decreto del presidente della Repubblica a giugno del 2021 e insediatasi con ...