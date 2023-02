Pd: Zampa, 'parole Boccia tradiscono ostilità' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Mi spiace molto leggere le dichiarazioni di Francesco Boccia oggi, perché più che manifestare un legittimo sostegno a Elly Schlein sono una intemerata pregiudiziale contro Stefano Bonaccini". Così la senatrice Sandra Zampa. "Sono parole quelle sul jobs act che tradiscono solo ostilità: Bonaccini non era in parlamento quando fu votato il jobs act che, per altro, ebbe il voto favorevole - con rarissime eccezioni - della grandissima parte dei parlamentari dem, compresi quelli che oggi sono schierati con Schlein. Ho un rapporto di stima con Boccia, anche per avere condiviso con lui il peso dei giorni drammatici della pandemia. Proprio per questo mi permetto di rivolgergli un invito: più rispetto, meno astio; più politica, meno retorica". "Il Pd dovrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Mi spiace molto leggere le dichiarazioni di Francescooggi, perché più che manifestare un legittimo sostegno a Elly Schlein sono una intemerata pregiudiziale contro Stefano Bonaccini". Così la senatrice Sandra. "Sonoquelle sul jobs act chesolo: Bonaccini non era in parlamento quando fu votato il jobs act che, per altro, ebbe il voto favorevole - con rarissime eccezioni - della grandissima parte dei parlamentari dem, compresi quelli che oggi sono schierati con Schlein. Ho un rapporto di stima con, anche per avere condiviso con lui il peso dei giorni drammatici della pandemia. Proprio per questo mi permetto di rivolgergli un invito: più rispetto, meno astio; più politica, meno retorica". "Il Pd dovrà ...

