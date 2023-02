Pd: Schlein, 'anche Meloni a bordo, conoscere gli avversari per batterli' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - Nel bus Pd porterei "Bonaccini, Cuperlo e De Micheli" perchè "dobbiamo mettere fine ai personalismi. E porterei anche Giorgia Meloni, perchè bisogna conoscere gli avversari per batterli alle elezioni". Lo ha detto Elly Schlein a SkyTg24 - il Confronto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - Nel bus Pd porterei "Bonaccini, Cuperlo e De Micheli" perchè "dobbiamo mettere fine ai personalismi. E portereiGiorgia, perchè bisognagliperalle elezioni". Lo ha detto Ellya SkyTg24 - il Confronto.

