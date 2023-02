Pd | Picierno | ' appello a Schlein | su Jobs Act eviti di rendere ridicolo il dibattito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Faccioa Elly: sidiilintorno alle primarie. La nostra è una festa di democrazia ed è un segnale di un partito vivo che si confronta per crescere. I tentativi di attaccare strumentalmente la mozione Bonaccini sono sbagliati: l'ultima sortita di Francesco Boccia sulAct e il tentativo di affermare che coloro che votarono a favore sono tutti da una sola parte, per esempio, é davvero maldestra". Così Pinadel Pd. "Tutti sanno che da Andrea Orlando, a Chiara Gribaudo, fino a Chiara Braga, Roberto Morassut e al responsabile del programma della mozione, Antonio Misiani, passando per Nico Stumpo fino al segretario di Articolo Uno, Roberto ...