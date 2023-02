Pd | Mirabelli | ' risultato Schlein a Milano conferma voglia cambiamento tra iscritti'

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Ilnon scontato ottenuto da Ellynei circoli diche c'è, anche tra gli, nella realtà più innovativa del Paese, una volontà diradicale che si incontra con la sua proposta. Ellypuò davvero rappresentare la discontinuità necessaria per tornare in sintonia con chi ci ha sentiti distanti e un Pd che su diseguaglianze, ambiente e lavoro dice parole chiare e nette. Domenica 26 febbraio c'è l'occasione di cambiare e rigenerare davvero il Pd. E' importante che tante e tanti partecipino alle Primarie e sostengano Ellyper dare forza all'opposizione al Governo delle destre”. Lo scrive su Facebook il senatore milanese Franco, ...

