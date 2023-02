**Pd: Letta, 'hanno votato 150mila iscritti, risultato straordinario e unico'** (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "150 mila persone, iscritte al Pd, sono venute a votare e hanno selezionato Bonaccini e Schlein in vista delle primarie Pd di domenica. Un risultato straordinario di partecipazione politica, unico in Italia. Siamo orgogliosi della nostra comunità. A domenica!". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "150 mila persone, iscritte al Pd, sono venute a votare eselezionato Bonaccini e Schlein in vista delle primarie Pd di domenica. Undi partecipazione politica,in Italia. Siamo orgogliosi della nostra comunità. A domenica!". Così Enricosu twitter.

