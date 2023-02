(Di lunedì 20 febbraio 2023) Le primarie del Pd si concluderanno il 26 febbraio, con iaperti anche ai non iscritti, per determinare chi tra Stefanoed Ellyvincerà la corsa alla segreteria. Ieri, intanto,...

Oggi il Nazareno darà le cifre definitive, mentre domenica nei gazebo parte ilaperto anche ai non inscritti.... ora il traguardo delle opposizioni frantumate al loro interno e uscite sconfitte anche daldi ... Incidente, ha detto Antonio Tajani, che del Ppe è vicepresidente, oltre ad essere numero due ...

Pd, chiuso voto circoli anche in Lazio e Lombardia: Bonaccini e ... Fanpage.it

Chiuso il voto nei circoli Pd: Bonaccini ancora avanti su Schlein Agenzia askanews

Pd, chiuso il voto nei circoli: Bonaccini in vantaggio su Schlein, domenica i gazebo Globalist.it

Analisi del voto a Lazzate, verso il rinnovo del sindaco Il Cittadino di Monza e Brianza

Partito Democratico, Bonaccini vince il voto dei circoli. Non c'è ... Nuova Irpinia

Primarie, Chiara Braga della mozione Schlein: «Nel voto degli iscritti e delle iscritte Elly Schlein vince a Milano e Roma, in città e in provincia. Un risultato che segna una grande voglia di cambiam ...Abbiamo chiacchierato (a lungo) con «Sam», la piattaforma alla base di ChatGPT. Dai politici ai vaccini: gli errori, i giudizi, le posizioni. E alla fine ammette: «Non sono una persona in carne e ossa ...