Pd: Bonaccini vince i congressi nei circoli. Schlein cercherà la rivincita nelle primarie (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ha vinto Bonaccini: gli iscritti al Pd, nelle votazioni dei circoli, gli hanno tributato la preferenza. Ma Elly Schlein, seconda e quindi sfidante nelle primarie del 26 febbraio, cercherà di superarlo, appunto, nella sfida finale. Ma intanto continua a registrare presenze record alle iniziative che sta organizzando nel suo tour per l'Italia L'articolo proviene da Firenze Post.

