Pd: Bonaccini, 'nuovo gruppo dirigente e proposte concrete per tornare a vincere' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Veniamo da troppi anni di sconfitte e voglio un Pd che si rafforzi per tornare a vincere, che metta in campo nuovo gruppo dirigente e che metta in campo soluzioni concrete per i cittadini, a partire dai giovani". Così Stefano Bonaccini a Sky Tg 24 - Il Confronto con Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Veniamo da troppi anni di sconfitte e voglio un Pd che si rafforzi per, che metta in campoe che metta in campo soluzioniper i cittadini, a partire dai giovani". Così Stefanoa Sky Tg 24 - Il Confronto con Elly Schlein.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Se ci sarà un nuovo nuovo #pd non lo vedremo dal nuovo logo ma dall’atteggiamento sullo scandalo #Acea a #Roma e le… - TV7Benevento : Pd: Bonaccini, 'nuovo gruppo dirigente e proposte concrete per tornare a vincere' - - giusmars : @pdnetwork @EnricoLetta @sbonaccini @ellyesse @paola_demicheli Sono contenta per Bonaccini e spero che sia il nuovo segretario. - LelandGaunt_ : RT @photobugliano: Sab 25 Febbraio inaugurazione nuova sede a Bugliano di iN'set il primo mercato dell'insetto di qualità. Ai partecipanti… - ultimora_pol : Stefano #Bonaccini: 'Veniamo da troppi anni di sconfitte, voglio un Pd che si rafforzi per tornare a vincere. Che m… -