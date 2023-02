Pd: Bonaccini, 'errori? Sì ma io ho dato una buona mano a questo partito' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Io credo di aver dato una buona mano al Pd insieme a tanti altri. Specie se penso a tre anni fa quando abbiamo fermato la destra in Emilia Romagna e vincemmo perchè fummo molto chiari. Cero il Pd ha fatto errori, ma non lo devo dire io, lo hanno già detto gli elettori". Così Stefano Bonaccini a Sky Tg 24 - Il Confronto con Elly Schlein. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Io credo di averunaal Pd insieme a tanti altri. Specie se penso a tre anni fa quando abbiamo fermato la destra in Emilia Romagna e vincemmo perchè fummo molto chiari. Cero il Pd ha fatto, ma non lo devo dire io, lo hanno già detto gli elettori". Così Stefanoa Sky Tg 24 - Il Confronto con Elly Schlein.

