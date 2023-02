Pd | Bonaccini e Schlein si sfideranno alle primarie

(Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – La commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico ha reso noti i dati definitivi dei congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio. I votanti sono stati 151.530. Stefanoha ottenuto 79.787 voti, pari al 52,87%, Elly52.637 voti (34,88%), Gianni Cuperlo 12.008 voti (7,96%) e Paola De Micheli 6.475 voti (4,29%).quindi sidel 26 febbraio,quali potranno votare anche i non iscritti al partito. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Primarie PD, Elly #Schlein batte #Bonaccini sia a Milano che a Roma. @ultimora_pol - fattoquotidiano : Elly Schlein a La7: “Bonaccini, Letta e Gentiloni lodano Meloni e il suo governo? Al contrario, il mio giudizio è m… - ultimora_pol : Primarie PD, in Lombardia Bonaccini al 44%, Schlein al #38%, bene Cuperlo al 12%. Testa a testa in provincia di Mil… - GlobeElections : RT @SBidimedia: #PrimariePD, dati definitivi del congresso nei circoli ?? Votanti totali 151.530 Bonaccini 79.787 (53%) Schlein 52.637 (35… - infoitinterno : Primarie Pd, i vip si schierano. La scelta dei personaggi famosi tra Schlein e Bonaccini -

si contenderanno ora la leadership nelle primarie aperte di domenica 26 febbraio. Abbonati per leggere anche Leggi anche Instagram e l'esclusiva Amazon dei Ferragnez. Contro ...A robusta maggioranza gli abitanti, per così dire i residenti del Pd, scelgonocome ...e di parte della platea elettorale del Pd premierà e sceglierà come segretario - leader Elly. ...

Pd, Bonaccini o Schlein Così si schierano scrittori, attori, chef, cantanti La Repubblica

Schlein contro Bonaccini: "Non capisco come si possa dire di misurare le critiche" La7

Bonaccini spazza via Schlein Il sondaggio in diretta tv Liberoquotidiano.it

Pd, sondaggio: Bonaccini al 64%, Schlein al 36% Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) – La commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico ha reso noti i dati definitivi dei congressi di circolo ...In questa edizione: Ucraina, Biden a Kiev incontra Zelensky, Bonus edilizi, oggi incontro governo-categorie, Gas, verso bollette più leggere, Primarie Pd, testa a testa Bonaccini Schlein, Siccità, ...