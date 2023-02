Pd: Bonaccini, 'con Schlein, Cuperlo e De Micheli bella squadra per battere destra' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "E' evidente che abbiamo differenze, ma abbiamo lavorato insieme in passato e lavoreremo insieme da lunedì, anche con Cuperlo e De Micheli. Saremo una bella squadra, prima del nostro destino ci interessa che riparta il Pd per vincere e battere la destra". Lo ha detto Stefano Bonaccini a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "E' evidente che abbiamo differenze, ma abbiamo lavorato insieme in passato e lavoreremo insieme da lunedì, anche cone De. Saremo una, prima del nostro destino ci interessa che riparta il Pd per vincere ela". Lo ha detto Stefanoa SkyTg24.

