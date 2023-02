**Pd: Bonaccini, 'con me vorrei candidati dem, Segre, Veltroni e i milioni di elettori persi'** (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Come Elly anche io chiamerei i tre contendenti alle primarie. Non porterei certamente Meloni perchè voglio che la battiamo la prossima volta per tornare noi centrosinistra al governo. Porterei Liliana Segre perchè in lei tutti i valori che vogliamo rappresentare e poi Walter Veltroni e i 7 milioni di voti che abbiamo perso, Walter con tutti gli elettori che abbiamo perso per strada. Tra Renzi e Calenda? Porterei Draghi". Così Stefano Bonaccini nel 'gioco' su chi porterebbe in camper nel corso del confronto con Elly Schlein a Sky Tg24 - Il Confronto. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Come Elly anche io chiamerei i tre contendenti alle primarie. Non porterei certamente Meloni perchè voglio che la battiamo la prossima volta per tornare noi centrosinistra al governo. Porterei Lilianaperchè in lei tutti i valori che vogliamo rappresentare e poi Waltere i 7di voti che abbiamo perso, Walter con tutti gliche abbiamo perso per strada. Tra Renzi e Calenda? Porterei Draghi". Così Stefanonel 'gioco' su chi porterebbe in camper nel corso del confronto con Elly Schlein a Sky Tg24 - Il Confronto.

