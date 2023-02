Pd: Bonaccini (53%) e Schlein (35%),si sfideranno ai gazebo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Stefano Bonaccini al 52,87% con 79.787 voti, Elly Schlein al 34,88% con 52.637 voti, Gianni Cuperlo al 7,96% con 12.008 voti e Paola De Micheli al 4,29% con 6.475 voti. Sono i dati definitivi del voto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Stefanoal 52,87% con 79.787 voti, Ellyal 34,88% con 52.637 voti, Gianni Cuperlo al 7,96% con 12.008 voti e Paola De Micheli al 4,29% con 6.475 voti. Sono i dati definitivi del voto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GlobeElections : RT @SBidimedia: #PrimariePD, dati definitivi del congresso nei circoli ?? Votanti totali 151.530 Bonaccini 79.787 (53%) Schlein 52.637 (35… - DreamescapePs : RT @SBidimedia: #PrimariePD, dati definitivi del congresso nei circoli ?? Votanti totali 151.530 Bonaccini 79.787 (53%) Schlein 52.637 (35… - SBidimedia : #PrimariePD, dati definitivi del congresso nei circoli ?? Votanti totali 151.530 Bonaccini 79.787 (53%) Schlein 52… - Antonio31376501 : Esiste una concreta possibilità che anche in Italia venga usato il programma Dominions,a breve xil segretario PD.… - Moixus1970 : RT @SBidimedia: ?? Chi è il miglior segretario per il PD? ??il 53% degli elettori PD sceglie Bonaccini ?? Schlein in crescita ma nettamente st… -