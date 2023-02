Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massimo_HK : @pasqlaragione Scene incredibili se paragonate alla partita di sabato. Adesso è nullo, non difende senza palla (lui… - clamark80 : I tre 1-0 vanno analizzati singolarmente, con il Torino abbiamo giocato con la paura delle sconfitte di Gennaio, co… - Giorno_Monza : Violenze all’ordine del giorno 'Si lavora nella paura' Ma ancora pochi denunciano - JPCK72 : RT @fonzis12022: Monza, terrore al Pronto soccorso: aggrediti a calci e pugni infermiere e poliziotto Ospedale San Gerardo, paura tra i paz… - OdioSuning3 : @ale_taia Avevate paura del Monza -

Alcuni studenti dell'Istituto tecnico scientifico Albert Einstein di Vimercate (e Brianza) sono stati soccorsi stamani dal personale del 118 in quanto presentavano sintomi di intossicazione , probabilmente per avere inalato sostanze nel corso di una lezione con esperimento ...... era rientrato nella lista dei convocati per la partita contro il, in calendario il 29 ... solo quando non avràdi ricadute. Ha toccato il fondo, ora si tratta di risalire, con i tempi ...

Paura a Monza, studenti intossicati durante un esperimento in laboratorio Gazzetta del Sud

Vimercate, studenti intossicati dopo un esperimento scientifico IL GIORNO

Studenti intossicati nel laboratorio di Chimica Prima Monza

Aggredisce un infermiere e un poliziotto: paura all’ospedale San Gerardo di Monza MBNews

Paura al San Gerardo, 22enne aggredisce un infermiere e un poliziotto: arrestato MonzaToday

Alcuni studenti dell’Istituto tecnico scientifico Albert Einstein di Vimercate (Monza e Brianza) sono stati soccorsi stamani dal personale del 118 in quanto ...Il centrocampista francese, che in questa stagione non ha giocato neanche un minuto ufficiale, era rientrato nella lista dei convocati per la partita contro il Monza, in calendario ... solo quando non ...