Pastiglie per il WC: è facilissimo realizzarle con il fai da te (Di lunedì 20 febbraio 2023) Inutile spendere fior di quattrini per acquistare Pastiglie deodoranti per il WC, quando possiamo realizzarle con il fai da te. A ben pensarci, poi, i prodotti industriali contengono residui chimici tossici ed inquinanti, mentre se ci affidiamo ai rimedi naturali, possiamo ottenere Pastiglie efficacissime, ecologiche ed economiche. D’altronde abbiamo già avuto modo di ricordare come alcuni trucchetti della nonna possono sostituirsi egregiamente ai detergenti in commercio: l’aceto o l’acido citrico nella vaschetta dell’ammorbidente rendono i tessuti morbidi e fissano i colori. Il bicarbonato di sodio o il succo di limone, diluiti in acqua creano una miscela sgrassante potentissima. Non vi resta che leggere i nostri articoli nella sezione Consigli per la Casa. Qui, però, vi spiegheremo come preparare delle tab per il gabinetto davvero ... Leggi su donnaup (Di lunedì 20 febbraio 2023) Inutile spendere fior di quattrini per acquistaredeodoranti per il WC, quando possiamocon il fai da te. A ben pensarci, poi, i prodotti industriali contengono residui chimici tossici ed inquinanti, mentre se ci affidiamo ai rimedi naturali, possiamo ottenereefficacissime, ecologiche ed economiche. D’altronde abbiamo già avuto modo di ricordare come alcuni trucchetti della nonna possono sostituirsi egregiamente ai detergenti in commercio: l’aceto o l’acido citrico nella vaschetta dell’ammorbidente rendono i tessuti morbidi e fissano i colori. Il bicarbonato di sodio o il succo di limone, diluiti in acqua creano una miscela sgrassante potentissima. Non vi resta che leggere i nostri articoli nella sezione Consigli per la Casa. Qui, però, vi spiegheremo come preparare delle tab per il gabinetto davvero ...

