Pari pirotecnico tra Torino e Cremonese: sorpasso mancato alla Juventus (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Torino non va oltre il pareggio contro la Cremonese. I granata si devono accontentare di un 2-2 con la squadra di Davide Ballardini. Wilfried Singo evita la sconfitta a dieci minuti dalla fine. OCCASIONE MANCATA – Una chance sprecata per Ivan Juric. Il suo Torino non torna alla vittoria dopo la sconfitta con il Milan, si deve accontentare solamente di un Pari pirotecnico contro la Cremonese per 2-2. La squadra del tecnico croato va in vantaggio poco prima della fine dei quarantacinque minuti iniziali grazie al calcio di rigore di Antonio Sanabria. Nel secondo tempo però la compagine ultima in classifica trova la reazione e segna due volte, ribaltando gli avversari. Prima segna Frank Tsadjout al minuto 54, poi Emanuele Valeri con una ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilnon va oltre il pareggio contro la. I granata si devono accontentare di un 2-2 con la squadra di Davide Brdini. Wilfried Singo evita la sconfitta a dieci minuti dfine. OCCASIONE MANCATA – Una chance sprecata per Ivan Juric. Il suonon tornavittoria dopo la sconfitta con il Milan, si deve accontentare solamente di uncontro laper 2-2. La squadra del tecnico croato va in vantaggio poco prima della fine dei quarantacinque minuti iniziali grazie al calcio di rigore di Antonio Sanabria. Nel secondo tempo però la compagine ultima in classifica trova la reazione e segna due volte, ribaltando gli avversari. Prima segna Frank Tsadjout al minuto 54, poi Emanuele Valeri con una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Pari pirotecnico tra Torino e Cremonese: sorpasso mancato alla Juventus - - LecceCalcio : I PRECEDENTI – In casa Atalanta un solo, pirotecnico successo. E con Zeman fu pari-show - #Lecce #SerieA - infoitsport : Europa League, i risultati delle 18:45: ok lo Shakhtar, pari pirotecnico tra Barça e Man United - infoitsport : Europa League, i finali delle 18:45: pari pirotecnico tra Barça e Man United, vince lo Shakhtar - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Mernap Faenza, un pari pirotecnico (5-5) in casa del Forlì: è sfida del gol tra Simone e Gre… -