Paralizza gli spermatozoi per tre ore: il contraccettivo maschile di cui si parla (Di lunedì 20 febbraio 2023) Uno studio pubblicato su Nature Communications ha portato all'attenzione di tutti un particolare farmaco in grado di "bloccare" gli spermatozoi per circa tre ore, rendendo impossibile la fecondazione dell'ovulo. Per ora gli studi hanno riguardato solo i topi, ma si sta già passando alla sperimentazione umana. Tra i moderni metodi contraccettivi disponibili va detto che tutti tranne due sono per le donne. Le scelte contraccettive per gli uomini sono i preservativi o la vasectomia, ma entrambi presentano limitazioni che li rendono inadatti a molti uomini. Il nuovo trattamento sperimentale non prevede l'impiego di ormoni e non comprometterebbe in alcun modo l'attività sessuale (cosa di cui si lamenta spesso chi utilizza preservativi). Questa strategia innovativa prevede l'assunzione, da parte dell'uomo, di una pillola anticoncezionale poco prima del rapporto sessuale.

