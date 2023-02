Panchine d’Oro | tutte le premiazioni | Pioli | Pecchia e Baldini

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Questa mattina a Coverciano c’è stata la premiazione per ledel calcio italiano: tuti i premiati Questa mattina a Coverciano c’è stata la premiazione per ledel calcio italiano: tuti i premiati. Per la Serie A ha vinto Stefanodel Milan che con il successo dello Scudetto si è portato a casa 33 voti. In B ha vintodavanti a Baroni, dopo la promozione con la Cremonese. In C invece ha vintoper la conquista della B con il Palermo. Infine per le Women ha vinto Montemurro. A Francesco Palmieri il premio Mino Favini come miglior responsabile del settore giovanile. L'articolo proviene da Calcio News 24.