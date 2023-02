Panchina d’oro 2022: trionfa Stefano Pioli (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’ allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha vinto la Panchina d’oro 2022 con ben 33 voti, precedendo il collega della Salernitana, Davide Nicola, e quello del Napoli, Luciano Spalletti, che invece hanno ottenuto rispettivamente 4 e 3 voti. Panchina d’oro 2022: PLEBISCITO PER Stefano Pioli Decisiva per la conquista del prestigioso riconoscimento è stata la vittoria dello scorso campionato. Il tecnico rossonero succede cosi ad Antonio Conte, campione d’Italia con l’Inter nel 2021. Per quanto riguarda la Serie B, la Panchina d’Argento è andata a Fabio Pecchia, fautore della promozione in Serie A della Cremonese, mentre per la Serie C il premio se lo è aggiudicato Silvio Baldini per la promozione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’ allenatore del Milan,, ha vinto lacon ben 33 voti, precedendo il collega della Salernitana, Davide Nicola, e quello del Napoli, Luciano Spalletti, che invece hanno ottenuto rispettivamente 4 e 3 voti.: PLEBISCITO PERDecisiva per la conquista del prestigioso riconoscimento è stata la vittoria dello scorso campionato. Il tecnico rossonero succede cosi ad Antonio Conte, campione d’Italia con l’Inter nel 2021. Per quanto riguarda la Serie B, lad’Argento è andata a Fabio Pecchia, fautore della promozione in Serie A della Cremonese, mentre per la Serie C il premio se lo è aggiudicato Silvio Baldini per la promozione ...

