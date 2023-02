Pallanuotista 16enne umiliato per mesi da allenatori e compagni | “Sei molliccio”

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “Sono 7 anni che ti alleni e non sei buono nemmeno a tirare una palla”, oppure “Che cazzo ti guardi allo specchio? Tanto là sotto ci sta tutto tranne muscoli”: undi 16 anni della provincia di Roma ha dovuto subire perle vessazioni e le umiliazioni deidi squadra e del suo allenatore, che se la prendevano costantemente con lui giudicandolo non abbastanza bravo. “Alludeva al mio grasso corporeo e ci ho sofferto tanto”, ricostruisce il giovane, al quale una volta sono anche stati rubati gli occhialetti dallo zaino. Al termine di un allenamento, il ragazzo ha reagito in malo modo, tirando un pugno al compagno che lo bullizzava, fratturandogli il naso. È stato denunciato per lesioni, la squadra lo ha sospeso per 15 giorni. Lui, a sua volta, che sporto querela per violenza privata: agli inquirenti ha raccontato ...