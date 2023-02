Pallamano, European Cup 2023 coach Fovio dopo l’eliminazione di Fasano. “Ogni errore viene punito” (Di lunedì 20 febbraio 2023) In Europa Ogni errore viene puntualmente punito. Parola di Vito Fovio, allenatore della Junior Fasano intervenuto ai microfoni della FIGH la sera del 19 febbraio dopo l’eliminazione della sua squadra agli ottavi dell’European Cup 2023 di Pallamano, avvenuta per mano del team croato del Sesvete, passato per 35 a 22 nella gara di ritorno. Il tecnico pugliese ha inizialmente lodato il buon atteggiamento dei suoi ragazzi nella prima frazione di gioco, analizzando poi la sconfitta. “Nel primo tempo abbiamo retto bene – ha detto Fovio – anche se abbiamo sbagliato un po’ troppo dai sei metri e questo ci ha penalizzati. Ad inizio secondo tempo abbiamo subito un break e da lì ci siamo disuniti, ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) In Europapuntualmente. Parola di Vito, allenatore della Juniorintervenuto ai microfoni della FIGH la sera del 19 febbraiodella sua squadra agli ottavi dell’Cupdi, avvenuta per mano del team croato del Sesvete, passato per 35 a 22 nella gara di ritorno. Il tecnico pugliese ha inizialmente lodato il buon atteggiamento dei suoi ragazzi nella prima frazione di gioco, analizzando poi la sconfitta. “Nel primo tempo abbiamo retto bene – ha detto– anche se abbiamo sbagliato un po’ troppo dai sei metri e questo ci ha penalizzati. Ad inizio secondo tempo abbiamo subito un break e da lì ci siamo disuniti, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Puglia_in : #Pallamano, si ferma a Zagabria il cammino in European Cup della Junior Fasano - AntennaSud : Pallamano: European Cup, Fasano vola a Zagabria - Puglia_in : #Pallamano, Sidea Fasano cede in casa nell’andata degli ottavi di European Cup - Junior Fasano - AntennaSud : Pallamano: È tempo di European Cup per la SGJ Fasano -