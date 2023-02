Palestina, morto il sedicenne ferito due settimane fa dall’esercito israeliano a Nablus (Di lunedì 20 febbraio 2023) È morto il sedicenne palestinese Mountaser Al-Shawa ferito con colpi di arma da fuoco lo scorso 7 febbraio durante un’incursione dell’esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Salgono così a due le vittime palestinesi del blitz, durante gli scontri era stato ucciso anche il diciassettenne Hamza Amjad al-Ashqar. Un altro palestinese di 17 anni, Mahmoud Majed Al-Aydi, era stato ucciso una settimana dopo in scontri con l’esercito israeliano a Tubas, sempre presso Nablus. Da inizio 2023 si contano 51 vittime palestinesi e 10 israeliane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Èilpalestinese Mountaser Al-Shawacon colpi di arma da fuoco lo scorso 7 febbraio durante un’incursione dell’esercito, in Cisgiordania. Salgono così a due le vittime palestinesi del blitz, durante gli scontri era stato ucciso anche il diciassettenne Hamza Amjad al-Ashqar. Un altro palestinese di 17 anni, Mahmoud Majed Al-Aydi, era stato ucciso una settimana dopo in scontri con l’esercitoa Tubas, sempre presso. Da inizio 2023 si contano 51 vittime palestinesi e 10 israeliane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

