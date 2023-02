Palermo, 75enne guida contromano in autostrada per 20 chilometri: gli agenti gli ritirano la patente (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ha percorso venti chilometri contromano sulla autostrada Palermo-Mazara del Vallo da Palermo a Villagrazia di Carini, prima di essere fermato mentre era a bordo della sua Alfa Romeo e multato: protagonista un uomo di 75 anni, che ha sfiorato numerose volte diversi automobilisti. Sono stati loro a lanciare l’allarme al 112: fortunatamente la sua corsa si è conclusa senza danni né feriti, ma è stato necessario l’intervento di tre pattuglie della polizia stradale. L’anziano guidatore è stato scortato verso la sua destinazione, ma la disattenzione gli è costata cara: gli è stata ritirata la patente, la sua auto è stata posta sotto sequestro ed è stato multato per migliaia di euro. Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ha percorso ventisulla-Mazara del Vallo daa Villagrazia di Carini, prima di essere fermato mentre era a bordo della sua Alfa Romeo e multato: protagonista un uomo di 75 anni, che ha sfiorato numerose volte diversi automobilisti. Sono stati loro a lanciare l’allarme al 112: fortunatamente la sua corsa si è conclusa senza danni né feriti, ma è stato necessario l’intervento di tre pattuglie della polizia stradale. L’anzianotore è stato scortato verso la sua destinazione, ma la disattenzione gli è costata cara: gli è stata ritirata la, la sua auto è stata posta sotto sequestro ed è stato multato per migliaia di euro.

