Paky piange e racconta il suo dramma ad Alessandra Celentano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nell'ultima puntata di Amici, Paky è arrivato ultimo nella classifica della gara di ballo e per questo in casetta si è sfogato con Alessio: "Arrivare primo, quinto, quinto, ultimo è pesante. Mi ha ucciso. Sta di fatto che con il mio pezzo più bello che avevo sono arrivato ultimo. Non ho aspettative, ho un obiettivo e mi ero detto 'se sta puntata non va bene la maglia del serale non me la prendo'. Era una puntata per ringraziarlo, chissà mio padre da casa cosa può aver pensato! Io ero convinto che facevo bene. Invece vedrà che sono arrivato ultimo e si farà il sangue amaro. Quello è il mio problema". Ecco il video dello sfogo: Paky è arrivato ultimo nella gara di ballo e dopo la puntata si sfoga con Alessio… #Amici22 pic.twitter.com/k1x7tW1MdX — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2023 Successivamente Paky è andato a ...

