Outfit e tagli capelli, il blazer rosa caldo e la chioma lunga di Elisabetta Gregoraci (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il blazer è il vero protagonista della primavera 2023 e ovviamente è stato indossato anche da Elisabetta Gregoraci. La showgirl è sempre la prima a seguire le nuove tendenze della moda. Però si può prendere ispirazione anche dai suoi capelli lunghi. Tante proposte perfette per i prossimi mesi, per essere sempre al centro dell'attenzione. Novità Outfit primavera 2023 Nell'ultimo periodo la bella Elisabetta ha sfoggiato un paio di pantaloni cargo di colore rosa caldo. Quest'ultimi sono realizzati in satin, come vuole la tendenza della stagione primaverile. Il capo in questione è impreziosito da alcuni tasconi laterali. Inoltre sulle caviglie è presente un'elastico. La Gregoraci ha pensato di abbinare anche un reggiseno. Questo è di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilè il vero protagonista della primavera 2023 e ovviamente è stato indossato anche da. La showgirl è sempre la prima a seguire le nuove tendenze della moda. Però si può prendere ispirazione anche dai suoilunghi. Tante proposte perfette per i prossimi mesi, per essere sempre al centro dell'attenzione. Novitàprimavera 2023 Nell'ultimo periodo la bellaha sfoggiato un paio di pantaloni cargo di colore. Quest'ultimi sono realizzati in satin, come vuole la tendenza della stagione primaverile. Il capo in questione è impreziosito da alcuni tasconi laterali. Inoltre sulle caviglie è presente un'elastico. Laha pensato di abbinare anche un reggiseno. Questo è di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... purple_lady18 : @deloftheendless - discutibili certi tagli di capelli o outfit non ho problemi, mica a lui o a me tolgono qualcosa.… - maaledimiele : @homixideyouth @scemocojone mi stai sulle palle di già perché non ti tagli la gola guarda il mio outfit ti piace me… - glosscrown : lrt / mi ha fatto venire in mente i giochini dress up dei primi anni 2000 :( quanto sarebbe carino avere un giochin… -